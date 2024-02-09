деревня Ченцы, деревня Ченцы, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ченцы

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по жалобе гр-н дер. Ченцы Диево-Городищенской волости Очагиной З. и Кузнецовой С. на постановление ВЗК о наделе земли. 1922–1923 гг. // Гос. архив Ярославской област Показать все
Дело по кассационной жалобе гр-на дер. Ченцы Диево-Городищенской волости Куликова Д. И. на решение ВЗК о семейном разделе имущества. 1928 г. // Гос. архив Ярославской обл Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
339Ченцы, д. вл.при колодце.1010194259
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Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Диево-Городищенская волость
д. ЧенцыXXII. Ченцовское общество1157922Диево-Городищенский, Смоленской церкви приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
386988Ченцыдеревня57°39'с.ш.40°03'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение
78650410446д Ченцыдеревня
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