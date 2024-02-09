село Бибирево, село Бибирево, Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Бибирево

Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Переславский (Переяславский) уезд
3796Биберево, с. каз.при рч. Трубеже.8839119160Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Переславский уезд, Троицкая волость
316. Бибирево, село бывшее государственное, при реке Серошке, дворов 46, жителей 230, церковь православная, 3 ткацких светелки

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Переславский уезд, Петровская волость
4545Бибирево село29745160107

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Переславский район
384231Бибиревосело56°39'с.ш.38°53'в.д.O-37-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Переславский муниципальный район, Пригородное сельское поселение
78632455376с Бибиревосело
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