деревня Лигалаукяй, деревня Лигалаукяй, Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020) — Familio

Лигалаукяй

Molėtų rajono savivaldybė, Utenos apskritis (на 2020)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Кукутишская волость
Лигалувна, д., жит. 43 (23 м. 20 ж.), дес. 111, у. гор. 49 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 34 в., ст. ж. д. Свенцяны 44 в.

Список населённых пунктов Литвы на 2020 год

Gyvenvietė
Utenos apskritis, Molėtų rajono savivaldybė, Suginčių seniūnija
Lygalaukių k.
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