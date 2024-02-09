село Сватково, село Сватково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Сватково

Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
1020Святково, с. каз.при безымянной речке.393037108129Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Александровский уезд, Редриковская волость
230. Святково (Сватково), село бывшее государственное, дворов 31, жителей 210, церковь православная, трактир, кирпичный завод

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Рогачевская волость
754Сватково село2504215030

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Александровский уезд, Рогачевская волость
село Сватково

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Сергиево-Посадский район
62153Сватковосело56°23'с.ш.38°13'в.д.O-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, Березняковское сельское поселение
46615406221с Сватковосело
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