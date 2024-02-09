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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
418Гавриловка, с. каз.при рч. Каменке.1221277322862224Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Ярмарок 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
110. Гавриловка, село бывшее государственное, при речке Камянке и балке Берестовой, дворов 963, жителей 6350, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь п Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Гавриловка бывшие государственные1264391237787690
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Гавриловка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4498Гаврилівкаселор-н ПокровськийМаломихайлівська сільська об'єднана територіальна громада