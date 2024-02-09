село Гавриловка, село Гавриловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Гавриловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
418Гавриловка, с. каз.при рч. Каменке.1221277322862224Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гавриловская волость
110. Гавриловка, село бывшее государственное, при речке Камянке и балке Берестовой, дворов 963, жителей 6350, волостное правление (уездный город в 115 верстах), церковь п Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Александровский уезд, Гавриловская волость
1Гавриловка бывшие государственные1264391237787690

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Гавриловская волость
село Гавриловка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4498Гаврилівкаселор-н ПокровськийМаломихайлівська сільська об'єднана територіальна громада
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