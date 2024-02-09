село Церковники, село Церковники, Ратайчицкая волость, Брестский уезд (на 1905) — Familio

Церковники

Ратайчицкая волость, Брестский уезд (на 1905)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Ратайчицкая волость
149. Церковники, село бывшее владельческое, дворов 30, жителей 225, церковь православная, школа

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Ратайчицкая волость
ЦерковникиСело301443315Кам.-Литовск
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