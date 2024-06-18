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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3160Кленовское (Кленовская крепость), сел.при ррч. Бисерте и Путе.6746289784861Церквей православных 2. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция. Полуэтап. Пожарная 1. Заводов: железосварочных 2, чугуннолитейный 1, салотопенный 1, св Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1026. Кленовское (Клевовская крепость), село заводское бывшее государственное, при речках Бисерте и Путе, дворов 329, жителей 1276, волостное правление (уездный город в 6 Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Кленовское2282310232075719942025401974
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Кленовское, на р.р. Бисерти и Путу, церк., зем. шк., церк.-прих. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., почтовая операция, распл.Кленовское общество41310871160Бывшие государственные и ясадные вогулыПравославныеРусские67—
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
10. Кленовское, с. 4127509141664русские1664——Кленовскойр. Бисерть27ст. Ключевая727277тракт. кооп.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
686233Кленовскоесело56°50'с.ш.58°42'в.д.O-40-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65628420101с Кленовскоесело