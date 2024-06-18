село Кленовское, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кленовское

Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3160Кленовское (Кленовская крепость), сел.при ррч. Бисерте и Путе.6746289784861Церквей православных 2. Волостное правление. Приходское училище. Почтовая станция. Полуэтап. Пожарная 1. Заводов: железосварочных 2, чугуннолитейный 1, салотопенный 1, св Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Кленовская волость
1026. Кленовское (Клевовская крепость), село заводское бывшее государственное, при речках Бисерте и Путе, дворов 329, жителей 1276, волостное правление (уездный город в 6 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Кленовская волость
село Кленовское2282310232075719942025401974

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Кленовская волость
1) с. Кленовское, на р.р. Бисерти и Путу, церк., зем. шк., церк.-прих. шк., библ., вол. правл., зем. ст., фельдш. п., почтовая операция, распл.Кленовское общество41310871160Бывшие государственные и ясадные вогулыПравославныеРусские67

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Свердловский округ, Бисертский район , Кленовский сельсовет
10. Кленовское, с. 4127509141664русские1664Кленовскойр. Бисерть27ст. Ключевая727277тракт. кооп.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Нижнесергинский район
686233Кленовскоесело56°50'с.ш.58°42'в.д.O-40-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Нижнесергинский муниципальный район, Кленовское сельское поселение
65628420101с Кленовскоесело

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