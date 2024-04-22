посёлок городского типа Чутово, посёлок городского типа Чутово, Полтавська область (на 2018) — Familio

Чутово

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
130Чутово, сел. вл.при ррч. Чутовой и Коломаке и колодцах.4836312899978Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Чутово, Искровка и Кочубеевка, д. Свинковка39Князь Вас. Викт. Кочубей2360830

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Чутовская волость
73. Чутово, село бывшее владельческое, при речке Коломаке, дворов 420, жителей 2450, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 2 школы, 4 пи Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Чутовская волость
1.0Чутово селоЧутовское крестьян собственников48498498296151113312842

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Чутовская волость
село Чутово

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19480Чутовеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Чутівськийселищна рада Чутівська
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