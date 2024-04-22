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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
130Чутово, сел. вл.при ррч. Чутовой и Коломаке и колодцах.4836312899978Церковь православная 1. Ярмарок 3. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Полтавский уезд
С. Чутово, Искровка и Кочубеевка, д. Свинковка39Князь Вас. Викт. Кочубей2360—830
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
73. Чутово, село бывшее владельческое, при речке Коломаке, дворов 420, жителей 2450, волостное правление (уездный город в 48 верстах), церковь православная, 2 школы, 4 пи Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Чутово селоЧутовское крестьян собственников—48498498—296151113312842
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Чутово
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19480Чутовеселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Чутівськийселищна рада Чутівська