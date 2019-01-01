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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1184. Визенмиллер, село бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 234, жителей 2526, церковь лютеранская, молитвенный дом, 2 лавки
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Визенмиллер. Б. колон. Немцы. Лютер.5848Р. Еруслан4371351443537926302577
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43785Луговскоесело50°38'с.ш.46°29'в.д.M-38-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63639430101с Луговскоесело