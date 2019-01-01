село Луговское, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Луговское

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1184. Визенмиллер, село бывшее колонистов, при реке Еруслане, дворов 234, жителей 2526, церковь лютеранская, молитвенный дом, 2 лавки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Визенмиллер. Б. колон. Немцы. Лютер.5848Р. Еруслан4371351443537926302577

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
43785Луговскоесело50°38'с.ш.46°29'в.д.M-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Луговское сельское поселение
63639430101с Луговскоесело

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