деревня Стряпово, деревня Стряпово, Любимский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Стряпово

Любимский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Любимского мирового посредника о выкупе земли крестьянином дер. Стряпово Кулижской волости Любимского уезда Василием Зиновьевым временнообязанным помещи Показать все
Дело о выкупе земли по дер. Стряпово Кулижской волости Любимского уезда крестьянами временнообязанными помещикам Марии Павловне Штраус и Николаю Федоровичу Коробовскому. Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2809Стряпово, д. вл.при р. Кулзе.1818154741
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