нет данных Подвысокое, нет данных Подвысокое, Рудоминская волость, Виленский уезд (на 1905) — Familio

Подвысокое

Рудоминская волость, Виленский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
нет данных
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Виленский уезд, Рудоминская волость
Подвысокое, (г. Вильна), жит. 153 (77 м. 76 ж.), дес. 54, у. гор. 2 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 2 в., ст. ж. д. Вильна 2 в.
Подвысокое, (г. Вильна), жит. 165 (75 м. 90 ж.), дес. 54, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 4 в., ст. ж. д. Вильна 4 в.
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