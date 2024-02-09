посёлок Дугинка, посёлок Дугинка, Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Дугинка

Бобровский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
728Васильевский (Дугинка), сц. каз.при р. Битюге.565123949
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Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Хреновская волость
Васильевка (Дугинка).4157сельцоВасильевского.28145

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бобровский район
777218Дугинкапосёлок51°07'с.ш.40°05'в.д.M-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бобровский муниципальный район, Городское поселение город Бобров
20604101106п Дугинкапоселок
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