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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
О выкупе земли крестьянкой Лужского уезда, Городенской вол. села Русыни Федосьей Федотовой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О рассмотрении плана урегулирования д. Русыни Городенской волости Лужского уезда; план. 1907 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 2 Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой с. Русыня, Городенской волости Лужского уезда, Е. Абакумовой. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пете Показать все
О выкупе надела земли крестьянином с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, Р. Никифоровым. 1891–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянином д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, Т. Степановым. 1891–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, Ф. Федотовой. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О выкупе надела земли крестьянином д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, Г. Назаровым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, А. Прокофьевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, М. Алексеевым. 1892–1893 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, И. Юдиной. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, А. Андреевым. 1893 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербур Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, А. Васильевым. 1893–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
О выкупе надела земли крестьянкой с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, М. Бобровой. 1894–1904 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петер Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, П. Осиповым. 1894–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе усадебной земли крестьянкой с. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, И. Чудиной. 1894–1896 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О перечислении крестьянина д. Русыни, Городенской волости, Лужского уезда, Ф. Иванова в д. Щепы. 1895 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург Показать все
По жалобе крестьянина дер. Русыни Городенской волости Лужского уезда Василия Тарасова на действия земского начальника на охоте. 1900 г. // Центральный государственный ист Показать все
По жалобе крестьянки д. Русыни Городенской волости Лужского уезда на незаконные постройки крестьянина Степанова. 1902 г. // Центральный государственный исторический архив Показать все
Об отводе надельной земли к одному месту дер. Русыни Городенской волости Лужского у. и о возобновлении межевых знаков в дачах пустоши Теребени крестьянину В. Ф. Емельянов Показать все
Об отводе двух отрубных участков из надельной земли крестьян дер. Русыни Городенской волости Лужского у. Ивану Игнатьеву дер. Ивня и об ограничении крестьянского надела д Показать все
Об отводе отрубного участка крестьянину В. Ф. Емельянову дер. Русыня Городенской волости Лужского у. 1913–1914 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
По жалобе крестьянина д. Русыня Городенской волости И. Воробьева на задержку уездной комиссией отвода ему хуторского участка из надельной земли общества крестьян. 1915–19 Показать все
Переписка с народными комиссариатами РСФСР и другими учреждениями по вопросам, возбужденным Петроградским губернским исполнительным комитетом, о реорганизации управления Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1905Русыня, д. и мыза вл.при р. Луге.2121127287104Часовень православных 2.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Русино2Наследн. Ренни25840104
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
219. Русыня, деревня бывшая владельческая, при реке Луге, дворов 128, жителей 580, часовня, 2 лавки
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Русыня д. 202 стан20122 участок20город Луга.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59847Русынядеревня58°37'00"30°06'00"O-36-049
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49603402316д Русынядеревня