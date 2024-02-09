улус Хурай-Хобок, улус Хурай-Хобок, Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Хурай-Хобок

Тункинский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
улус
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Бурятии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тункинский район
220982Хурай-Хобокулус (нп)51°51'с.ш.102°28'в.д.M-48-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тункинский муниципальный район, Сельское поселение Толтой
81651433101у Хурай-Хобокулус
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