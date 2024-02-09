село Хасаншаих, село Хасаншаих, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Хасаншаих

Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Балтасинская волость
Хасан-Шейх, Балтасинскойсм. Янчикова.
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ХәсәншәехХасаншаихТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2014. – Т. 6: У–Я. – 720 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Арский район
189822Хасаншаихсело56°22'50°01'O-39-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Арский муниципальный район, Апазовское сельское поселение
92612403111с Хасаншаихсело
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