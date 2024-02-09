село Аксютинцы, село Аксютинцы, Засульская волость, Роменский уезд (на 1900) — Familio

Аксютинцы

Засульская волость, Роменский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Роменский уезд
4153Аксютинцы, с. вл. и каз.при р. Суле.86140429452Церковь православная 1.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Роменский уезд
С. Аксетинец и Коровинец с 2 хут. и г. Ромны21Праск. Огнева2034148

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Роменский уезд, Засульская волость
982. Аксютинцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 211, жителей 1200, церковь православная, 2 питейных дома, 8 ветряных мельниц, маслобойн Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Роменский уезд, Засульская волость
23.0Аксютинцы селоАксютинское козаков78104104260282263545
23.0Аксютинцы селоАксютинское-Соединенное крестьян собственников789797176256275531
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