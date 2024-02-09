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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4153Аксютинцы, с. вл. и каз.при р. Суле.86140429452Церковь православная 1.Показать скан
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Роменский уезд
С. Аксетинец и Коровинец с 2 хут. и г. Ромны21Праск. Огнева2034148
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
982. Аксютинцы, село бывшее государственное и владельческое, при реке Суле, дворов 211, жителей 1200, церковь православная, 2 питейных дома, 8 ветряных мельниц, маслобойн Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
23.0Аксютинцы селоАксютинское козаков78104104—260282263545
23.0Аксютинцы селоАксютинское-Соединенное крестьян собственников789797—176256275531