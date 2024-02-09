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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
742Марьинская (Колодеевка, Петровский Хутор, Петровская), д. каз.при р. Осереде.53536106112Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
253. Марьевка (Колодеевка), деревня бывшая государственная, при речке Осереде, дворов 47, жителей 265, молитвенный дом
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Марьевка (Колодеевка).3964деревняМарьевскаго60352
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617627Марьевкасело50°48'с.ш.40°30'в.д.M-37-046
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20608404121с Марьевкасело