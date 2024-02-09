село Марьевка, село Марьевка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Марьевка

Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бобровский уезд
742Марьинская (Колодеевка, Петровский Хутор, Петровская), д. каз.при р. Осереде.53536106112
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Бутурлинская волость
253. Марьевка (Колодеевка), деревня бывшая государственная, при речке Осереде, дворов 47, жителей 265, молитвенный дом

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Бутурлиновская волость
Марьевка (Колодеевка).3964деревняМарьевскаго60352

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Бутурлиновский район
617627Марьевкасело50°48'с.ш.40°30'в.д.M-37-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Бутурлиновский муниципальный район, Берёзовское сельское поселение
20608404121с Марьевкасело
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