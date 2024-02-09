деревня Шереметьевка, деревня Шереметьевка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Шереметьевка

Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Об освидетельствовании Русского общества для выделки и продажи пороха у д. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского уезда. 1904–1906 гг. // Центральный государст Показать все
Об освидетельствовании пороховых заводов: Русского общества для выделки и продажи пороха у дер. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского у., Акционерного обществ Показать все
Об исключении из сельского общества осужденного по суду крестьянина дер. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского уезда Александра Осипова. 1900 г. // Центральны Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4574Шереметевка, д. вл.при р. Неве.¾¼205758
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Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Колтушская волость
Шереметьевка д.12 стан26373 участок23город Шлиссельбург.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район
32130Шереметьевкадеревня59°58'31°02'O-36-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Морозовское городское поселение
41612163131д Шереметьевкадеревня
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