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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об освидетельствовании Русского общества для выделки и продажи пороха у д. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского уезда. 1904–1906 гг. // Центральный государст Показать все
Об освидетельствовании пороховых заводов: Русского общества для выделки и продажи пороха у дер. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского у., Акционерного обществ Показать все
Об исключении из сельского общества осужденного по суду крестьянина дер. Шереметьевки Колтушской волости Шлиссельбургского уезда Александра Осипова. 1900 г. // Центральны Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4574Шереметевка, д. вл.при р. Неве.¾¼205758Показать скан
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шереметьевка д.12 стан26373 участок23город Шлиссельбург.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32130Шереметьевкадеревня59°58'31°02'O-36-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41612163131д Шереметьевкадеревня