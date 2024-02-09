деревня Новая, деревня Новая, Сусанинский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Новая

Сусанинский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Костромской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Галичской уезд
4057Новая, д.при колодцах.3530122330
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Галичский уезд, Дурцовская волость
633. Новая, деревня бывшая владельческая, при реке Тебзе, дворов 21, жителей 100, красильный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Галичский уезд, Дурцовская волость
Новая д.пруды.3520106355287малярн., плотн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Сусанинский район
6506Новаядеревня58°11'00"41°59'00"O-37-072

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Сусанинский муниципальный район, Сумароковское сельское поселение
34644432136д Новаядеревня
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