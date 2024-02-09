село Червоный Лиман, село Червоный Лиман, Харківська область (на 2018) — Familio

Червоный Лиман

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Изюмский уезд
1945Княжной Лиман (Княгинин Лиман), с. вл.при ррч. Береке и Брытае.4026100456597Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Мечебиловская волость
427. Княжий Лимак, село бывшее владельческое, при речке Береке, дворов 134, жителей 586, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23362Червоний Лиманселор-н Барвінківськийсільрада Новомиколаївська
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