деревня Черный Поток, деревня Черный Поток, Людиновский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Черный Поток

Людиновский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Жиздринский уезд
874Черный поток (Черное), д. каз.при ррч. Черной и Ясенке.193083293297
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Жиздринский уезд, Кондрыкинская волость
199. Черный Поток, деревня бывшая государственная, при речке Ясенке, дворов 123, жителей 625

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Людиновский район
78185Черный Потокдеревня53°53'34°40'N-36-082

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Людиновский муниципальный район, Сельское поселение деревня Заболотье
29620440176д Черный Потокдеревня
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