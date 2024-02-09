деревня Горная Антипина, деревня Горная Антипина, Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1909) — Familio

Горная Антипина

Чердынский уезд, Пермская губерния (на 1909)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
9022Горная Антипина, дер.при колодцах.100105144958
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Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Верх-Язвинская волость
45) д. Нижняя Антипина и Горная Антипина, на р. Язьве и родн., земск. шк., распл.Антипинское общество75210216Бывшие государственныеРаскольникиПермяки9410
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