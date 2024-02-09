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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянской вдовы д. Михневской Зубовской вол. Кадниковского уезда М. Семеновой о возвращении ее сына Степана с военной службы. 1869–1870 гг. // Гос. ар Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5313Михеевская, д. вл.при р. Явенге.173231589112Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
722. Михневская, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 175, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2719МихеевскоеМихеевскоеПокровскийДуббельт140754134139
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Михеевское219648деревняРусские49111113224
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Михеевская (шк. I ст.) 85деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 24 км. Летнее: —.Зимнее: 169 км. Летнее: —.4649
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34464Михеевскаядеревня60°39'с.ш.40°07'в.д.P-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618456271д Михеевскаядеревня