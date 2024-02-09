село Калаван, село Калаван, Община Калавар, Гехаркуникская область (на 2022) — Familio

Калаван

Община Калавар, Гехаркуникская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Республики Армения на 2022 год

Название населённого пункта на русскомНазвание региона на армянскомНазвание населённого пункта на армянском
Гехаркуникская область, Община Калавар
село КалаварԳեղարքունիքի մարզԿալավան գյուղ
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