сельцо Личано, сельцо Личано, Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886) — Familio

Личано

Харьковский уезд, Харьковская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Харьковский уезд
34Личано (Тригорское), сц. вл.при руч. безымянном, ставе и пруде.225251722Завод винокуренный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Харьковский уезд, Деркачевская волость
25. Лычино (Тригорское), сельцо бывшее владельческое, дворов 7, жителей 18, церковь православная (домов)
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