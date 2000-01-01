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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
201Мервино, с. каз.при р. Плетеной.41292344396Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
104. Мервино, село бывшее государственное, при речке Павловке, дворов 155, жителей 867, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Мервино село5977при речке Плетеной23067167313444—3Троицк. слободаЦерк. кам., шк. дер., зем. кирп. зав., 2 вод. мел. пром. крест. хлеб и заработки в г. Рязани на железн. дор. и заводах
Мервино Логинова владел. усадьба5978при шоссе Ряз.-Коломна—2244—3Троицк. слобода
Мервино военный лагерь5979при шоссе Ряз.-Коломна—92114—3Троицк. слободаЦерковь дерев.