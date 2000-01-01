село Мервино, Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Мервино

Рязанский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
201Мервино, с. каз.при р. Плетеной.41292344396Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
104. Мервино, село бывшее государственное, при речке Павловке, дворов 155, жителей 867, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Троицкая волость
Мервино село5977при речке Плетеной230671673134443Троицк. слободаЦерк. кам., шк. дер., зем. кирп. зав., 2 вод. мел. пром. крест. хлеб и заработки в г. Рязани на железн. дор. и заводах
Мервино Логинова владел. усадьба5978при шоссе Ряз.-Коломна22443Троицк. слобода
Мервино военный лагерь5979при шоссе Ряз.-Коломна921143Троицк. слободаЦерковь дерев.

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