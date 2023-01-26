село Пристань, Артинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Пристань

Артинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3357Артинская пристань, сел.при р. Уфе.593114399376Церковь единоверческая 1. Мельниц 2. Пристань.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Артинская волость
983. Пристанинское (Артинская пристань), село бывшее государственное, при реке Уфе и речке Арте, дворов 145, жителей 809, церковь единоверческая, лавки, 2 ярмарки: Вознес Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Артинская волость
4) с. Пристанинское (Артинская пристань), на р.р. Уфе и Арте, зем. шк., Торжок 14 сент., распл.Пристанинское общество269828848Сельские обывателиПравославные и раскольникиРусские593

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Кунгурский округ, Артинский район , Пристанинский сельсовет
16. Пристань (-инское, Артинская Пристань) 3236968411537русские1537Артинскойр. Уфа3ст. Красноуфимск64333333просел.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Артинский район
91879Пристаньсело56°27'с.ш.58°34'в.д.O-40-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Артинский
65704000366с Пристаньсело

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