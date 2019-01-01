рабочий посёлок Новоильинский, рабочий посёлок Новоильинский, Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Новоильинский

Нытвенский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Нытвенский район
346483Новоильинскийраб.посёлок57°54'00"55°29'00"O-40-075

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Нытвенский муниципальный район, Новоильинское городское поселение
57634153051рп Новоильинскийрабочий поселок
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