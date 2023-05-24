деревня Сурвилишки, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Сурвилишки

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Трабская волость
242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Трабская волость
Сурвелишки, им. (Поилавского), р. Трепетушка, жит. 82 (42 м. 40 ж.), дес. 814, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Бинякони 36 в.
Сурвелишки, с., р. Трепетушка, жит. 40 (21 м. 19 ж.), дес. 27, раз. см. пред.
Сурвелишки, з., р. Трепетушка, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 1, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д Сурвилишки66

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д. Сурвилишки51

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