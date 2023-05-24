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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Сурвелишки, им. (Поилавского), р. Трепетушка, жит. 82 (42 м. 40 ж.), дес. 814, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Бинякони 36 в.
Сурвелишки, с., р. Трепетушка, жит. 40 (21 м. 19 ж.), дес. 27, раз. см. пред.
Сурвелишки, з., р. Трепетушка, жит. 13 (6 м. 7 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Сурвилишки66
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Сурвилишки51