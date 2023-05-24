242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница

242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница

242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница

242. Сурвелишки, местечко бывшее владельческое и государственное, при ручье Трепетухе, дворов 4, жителей 28 и мещ. 51, костел, часовня, питейный дом, водяная мельница

Населенное место

Сурвелишки, им. (Поилавского), р. Трепетушка, жит. 82 (42 м. 40 ж.), дес. 814, у. гор. 25 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Бинякони 36 в.

Сурвелишки, с., р. Трепетушка, жит. 40 (21 м. 19 ж.), дес. 27, раз. см. пред.