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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
286Березово, с. каз. и вл.при р. Воронеже.32½25½83438428Церковь православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Березово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Воронеже, дворов 137, жителей 852, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православн Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Березово (Государ., быв. П. И. Каверина, быв. А. Н. Кареева)921селоБерезов. 1, 3 и 4.1741166
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Березово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
7788Березовосело51°56'с.ш.39°21'в.д.M-37-007
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20643408101с Берёзовосело