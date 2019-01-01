деревня Тайдаково, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Тайдаково

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Спасский уезд
3302Тайдаково, д. вл.при рч. Непложе.194116768

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Спасский уезд, Рясская волость
Тайдаково Наземово тож деревня9045при речке Непложе3111210421669175АграмаковоХлебопаш.
Ясакова усадьба9052при речке Непложе671369165АграмаковоКирп. завод
Ясакова вод. мельница9053на речке Непложе43769165Аграмаково
Ясакова ветр. мельница9054при речке Непложе471169165Аграмаково
Измайлова двор. усадьба Ясаково9071при речке Непложе1662269175АграмаковоВодян. мельн

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
329737Тайдаководеревня54°22'с.ш.40°37'в.д.N-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Мосоловское сельское поселение
61658448121д Тайдаководеревня

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