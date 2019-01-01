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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3302Тайдаково, д. вл.при рч. Непложе.194116768
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Тайдаково Наземово тож деревня9045при речке Непложе3111210421669175АграмаковоХлебопаш.
Ясакова усадьба9052при речке Непложе—671369165АграмаковоКирп. завод
Ясакова вод. мельница9053на речке Непложе—43769165Аграмаково
Ясакова ветр. мельница9054при речке Непложе—471169165Аграмаково
Измайлова двор. усадьба Ясаково9071при речке Непложе—1662269175АграмаковоВодян. мельн
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
329737Тайдаководеревня54°22'с.ш.40°37'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658448121д Тайдаководеревня