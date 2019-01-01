деревня Ропотово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ропотово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе солдатской вдовы Тотемского уезда Шуйской вол. д. Ропотово А. Капелькиной об отобрании у нее участка земли. 1883 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по жалобе солдатской вдовы Тотемского уезда Шуйской вол. д. Ропотово Капелькиной на отобрание у нее земли. 1889–1890 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Ропотова Шуйской волости Тотемского уезда Северова П. А. об отказе в предоставлении льготы 1-го разряда его сыну Павлу. 1905 г. // Гос. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9173Ропотово, д. каз.при рч. Малой Козланке.14191112732

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
121119РопотовоБрюховское.Фроловскийбывшие государственные1305194760

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Сухонский сельсовет
Ропотово (1 торг. зав.) 7576деревняЗимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 8 км. Летнее: —.Зимнее: 85 км. Летнее: 92 км.2327

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247174Ропотоводеревня59°19'с.ш.41°03'в.д.O-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424321д Ропотоводеревня

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