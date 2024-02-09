посёлок Ийзаку, посёлок Ийзаку, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (на 2022) — Familio

Ийзаку

Alutaguse vald, Ida-Viru maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Эстонии

Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Везенбергский уезд, Изакская волость
795.0Пасторат Изак282-100ОлешницкогоИзакЕв. Лютер. приходское училище.
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796.0Имение Изак6911101ОлешницкогоИзакКвартира урядника 22 участка и винокуренный завод.
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Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Эстляндская губерния, Везенбергский уезд, Волость Изаак
В одноименном селении

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Кохтла район-Ярвеский, Ийзакуский сельсовет
село Ийзаку4248726

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Ida-Viru maakond, Alutaguse vald
Iisaku alevikalevik
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