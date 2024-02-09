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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8572Косинское (Коса), сел.при рч. Миськасяншоре.180станов. кварт.88247287Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Земская станция. Ярмарок 3. Торжков 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1778. Косинское (Коса), село бывшее государственное, дворов 88, жителей 554, волостное правление (уездный город 180 в.), 2 церкви православных, часовня, земская почтовая Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Коса (Косинское), при колодц., прав. церк., зем. шк., зем. библ.-читал., вол. правл., больн., фельдш. и ветерин. пунк., кварт. стан. прист., земск. станц., распл.Косинское общество153728785Бывшие государственныеПравославныеПермяки170—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Коса
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13214Косасело59°57'00"55°00'00"O-40-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57817404101с Косасело