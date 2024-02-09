село Коса, село Коса, Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Коса

Косинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Чердынский уезд
8572Косинское (Коса), сел.при рч. Миськасяншоре.180станов. кварт.88247287Церквей православных 2. Часовня православная 1. Волостное правление. Земская станция. Ярмарок 3. Торжков 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Чердынский уезд, Косинская волость
1778. Косинское (Коса), село бывшее государственное, дворов 88, жителей 554, волостное правление (уездный город 180 в.), 2 церкви православных, часовня, земская почтовая Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Чердынский уезд, Косинская волость
1) с. Коса (Косинское), при колодц., прав. церк., зем. шк., зем. библ.-читал., вол. правл., больн., фельдш. и ветерин. пунк., кварт. стан. прист., земск. станц., распл.Косинское общество153728785Бывшие государственныеПравославныеПермяки170

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Чердынский уезд, Косинская волость
село Коса

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Косинский район
13214Косасело59°57'00"55°00'00"O-40-003

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Косинский муниципальный район, Косинское сельское поселение
57817404101с Косасело
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