селение Аканбурлук, селение Аканбурлук, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022) — Familio

Аканбурлук

Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)

Статус
жилой
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Акан-Бурлукский станичный юрт
87Акан-Бурлукская ст., стан. пр.Всех дворов: 276. 1924Лошадей: 1734. Рогатого скота: 1628. Овец: 1023. Свиней: 96.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Акмолинская область, Кокчетавский уезд, Акан-Бурлукская станица
В одноименном селении

Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)

Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, Константиновский сельский округ
село АканбурлыкАқанбұрлық а.593242200
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