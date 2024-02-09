Аканбурлук
Айыртауский район, Северо-Казахстанская область (на 2022)
- Статус
- жилой
- Тип
- селение
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Волости и населённые места 1893 года
№НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
87Акан-Бурлукская ст., стан. пр.Всех дворов: 276. 1924Лошадей: 1734. Рогатого скота: 1628. Овец: 1023. Свиней: 96.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
В одноименном селении
Классификатор административно-территориальных объектов Казахстана (КАТО)
Название на русскомНазвание на казахскомКод КАТО
село АканбурлыкАқанбұрлық а.593242200