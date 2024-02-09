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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Шестаковской Никольской волости Кадниковского уезда Шумилова, Касаткина и Флягина о земле. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
830. Шестаковская, деревня бывшая владельческая, дворов 24, жителей 153, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6649ШестаковскаяПилигинск.Богородицкийсвободные хлебопашцы10017277371
67—ШестаковскаяПилигинск.БогородицкийКвашн.-Самар.100175914
68—ШестаковскаяПогореловс.БогородицкийСкульской1001762119
2322ШестаковоСидоровск.Богородицкийбывшие государственные10015112218
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Шестаковская (шк. I ст.) 4627деревняЗимнее: 16 км. Летнее: 16 км.Зимнее: 31 км. Летнее: 31 км.Зимнее: 140 км. Летнее: 140 км.4141
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244149Шестаковскаядеревня59°52'с.ш.41°25'в.д.O-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418164д Шестаковскаядеревня