деревня Шестаковская, деревня Шестаковская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шестаковская

Сямженский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело по прошению крестьянина дер. Шестаковской Никольской волости Кадниковского уезда Шумилова, Касаткина и Флягина о земле. 1895–1896 гг. // Гос. архив Вологодской облас Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Никольская волость
830. Шестаковская, деревня бывшая владельческая, дворов 24, жителей 153, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Кадниковский уезд, Никольская волость
6649ШестаковскаяПилигинск.Богородицкийсвободные хлебопашцы10017277371
67ШестаковскаяПилигинск.БогородицкийКвашн.-Самар.100175914
68ШестаковскаяПогореловс.БогородицкийСкульской1001762119
Кадниковский уезд, Рубежская волость
2322ШестаковоСидоровск.Богородицкийбывшие государственные10015112218

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Сямженский район, Никольский сельсовет
Шестаковская (шк. I ст.) 4627деревняЗимнее: 16 км. Летнее: 16 км.Зимнее: 31 км. Летнее: 31 км.Зимнее: 140 км. Летнее: 140 км.4141

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Сямженский район
244149Шестаковскаядеревня59°52'с.ш.41°25'в.д.O-37-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Сямженский муниципальный район, Ногинское сельское поселение
19640418164д Шестаковскаядеревня
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