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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1884Зехнова, д.при Кенозере.7854226368Часовень православных 2. Мельница.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
314. Зеяновская, деревня бывшая государственная, при озере Кенозере, дворов 21, жителей 166, часовня, торжок 26 сентября.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
84351Зехновадеревня61°59'с.ш.38°16'в.д.P-37-077
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11650404136д Зехновадеревня