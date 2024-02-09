деревня Зехнова, деревня Зехнова, Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Зехнова

Плесецкий муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1884Зехнова, д.при Кенозере.7854226368Часовень православных 2. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Кенозерская волость
314. Зеяновская, деревня бывшая государственная, при озере Кенозере, дворов 21, жителей 166, часовня, торжок 26 сентября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Плесецкий район
84351Зехновадеревня61°59'с.ш.38°16'в.д.P-37-077

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Кенозерское сельское поселение
11650404136д Зехновадеревня
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