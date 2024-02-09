село Журавное, село Журавное, Сумська область (на 2018) — Familio

Журавное

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
448Журавное, с. вл.при заливе р. Ворсклы.1622179505524Церковь православная 1. Завод селитренный.
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Ахтырский уезд
С. Журавное1Евг. Григ. Бразоль2301287
С. Журавное8Фил. Ив. Кулябка207163

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Ахтырский уезд, Хухрянская волость
124. Журавное, село бывшее владельческое, при реке Ворскле, дворов 221, жителей 1185, церковь православная, 2 лавки

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20754Журавнеселор-н Охтирськийсільрада Чернеччинська
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