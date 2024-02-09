деревня Марюхино, деревня Марюхино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Марюхино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1777Марюхино, д. вл.при колодцах.75962421
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Спасская волость
4634МарюхиноВ. Осановск.Кирика и Улитыбывшие помещичьи64143442

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Пригородная волость
Марюхино2040175деревняРусские13283260

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Спасский сельсовет
Марюхино (шк. I ст.) 1252деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 5 км. Летнее: —.1313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247384Марюхинодеревня59°10'с.ш.39°53'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Спасское сельское поселение
19620484346д Марюхинодеревня
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