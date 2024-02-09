деревня Лехово, деревня Лехово, Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019) — Familio

Лехово

Невельский муниципальный район, Псковская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Городецкий уезд
Лехово18Алекс. Яков. Савельев386106

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Псковская область, Невельский район
60603Лёховодеревня55°52'с.ш.30°22'в.д.N-36-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Псковская область, Невельский муниципальный район, Сельское поселение Артемовская волость
58620402250д Леховодеревня
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