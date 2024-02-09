деревня Руда Яворская, деревня Руда Яворская, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Руда Яворская

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Орлянская волость
Руда, д., жит. 212 (105 м. 107 ж.), дес. 29,36, у. гор. 56 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Неман 42 в.

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Пацовская волость
РудаДеревня590744542Дятлово
Руда-ЯворскаяИмение21744543Дятлово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район, Рудояворский сельсовет
д Руда Яворская336

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д. Руда Яворская185
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