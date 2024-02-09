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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Смольянки Шонгско-Николаевской волости Цыпилевых и Дербина о переселении. 1902 г. // Гос. ар Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Смольянки Шонгско-Никольского волости Никольского уезда Ципилева И. Г. о приеме на военную службу его сына Семена. 1915 г. // Гос. архи Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6333Смолянка, д. каз.при рч. Пычуге.436229112127Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Смольянка7221
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35107Смольянкадеревня59°47'с.ш.45°52'в.д.O-38-008
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630422287д Смольянкадеревня