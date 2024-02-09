деревня Смольянка, деревня Смольянка, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Смольянка

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по представлению земского начальника 5 участка с прошением крестьян дер. Смольянки Шонгско-Николаевской волости Цыпилевых и Дербина о переселении. 1902 г. // Гос. ар Показать все
Дело по жалобе крестьянина деревни Смольянки Шонгско-Никольского волости Никольского уезда Ципилева И. Г. о приеме на военную службу его сына Семена. 1915 г. // Гос. архи Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6333Смолянка, д. каз.при рч. Пычуге.436229112127
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Шонгско-Николаевская волость
Смольянка7221

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
35107Смольянкадеревня59°47'с.ш.45°52'в.д.O-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422287д Смольянкадеревня
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