деревня Попелёнки, деревня Попелёнки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Попелёнки

Судогодский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Судогодский уезд
4623Попеленки, д. вл.при р. Судогде и колодцах.1616104743
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Судогодский уезд
Сц. Аксенево. Д. Подолом, Михалево, Слящево, Бакуми, Попеленки, Рамешки и Мингурино9Ольга Майкова3792398

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Судогодский уезд, Даниловская волость
5840Попленки деревня145242693

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Судогодский район
2628Попеленкидеревня56°04'40°50'O-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Судогодский муниципальный район, Лавровское сельское поселение
17652440246д Попелёнкидеревня
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