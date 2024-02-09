деревня Петуховская, деревня Петуховская, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Петуховская

Каргопольский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1852Волосовский погост (Петуховское), с.при р. Онеге.381483332
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Усачевская волость
405. Петуховское (Волосовский погост), село бывшее государственное, при реке Онеге, дворов 9, жителей 62, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Каргопольский район
84566Петуховскаядеревня61°48'с.ш.39°11'в.д.P-37-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Каргопольский муниципальный район, Приозерное сельское поселение
11618441261д Петуховскаядеревня
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