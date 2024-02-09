деревня Рябинино, деревня Рябинино, Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Рябинино

Александровский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Александровский уезд
719Рябинина (Третьякова), д. вл.при колодце.2626187468
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Александровский уезд
Ус. Евгеньино и Д. Шихово, Демьяново, Третьяково, Рябинино тож, Татьянино, Григорово тож, и Темкино с дачею13Вогач и Яниш194756
Ус. Евгеньино и Д. Шихово, Демьяново, Третьяково, Рябинино тож, Татьянино, Григорово тож, и Темкино с дачею13Вогач и Яниш194756

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Александровский уезд, Андреевско-Годуновская волость
297Рябинино деревня1351996287

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Александровский район
309100Рябининодеревня56°26'39°08'O-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Александровский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
17605404406д Рябининодеревня
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