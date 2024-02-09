деревня Соколье, деревня Соколье, Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Соколье

Поддорский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
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Дело о крестьянине Старорусского у., Поддорской вол., д. Соколье Сигове Ефиме Дементьевиче, обвинявшемся в оскорблении лиц царской фамилии. 1898 г. // Гос. архив Российск Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Старорусский уезд, Поддорская волость
54Соколье (дер.)4-го стана, 6-го зем. уч.Сокольского57642102404506229земледелиепочтовый тракт г. Холм — Ст. Русса.река Редья.Часовня, мелочная лавка, мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Поддорский район
59404Сокольедеревня57°27'00"31°05'00"O-36-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Поддорский муниципальный район, Поддорское сельское поселение
49634437286д Сокольедеревня
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