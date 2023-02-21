село Софьино, село Софьино, Мало-Моршевская волость, Моршанский уезд (на 1911) — Familio

Софьино

Мало-Моршевская волость, Моршанский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2214Софьино (Козявка), с. вл.при р. Кермисе.282084343305Церковь православная 1. Заводы кирпичный и поташный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
С. Софьино54Экман. Дм. Нарышкин31689

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Мало-Моршевская волость
833. Софьино, село бывшее владельческое, при речке Кермисе, дворов 113, жителей 615, церковь православная, школа

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Мало-Моршевская волость
село Софьино«Моршанская» п.-т. контора2828
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