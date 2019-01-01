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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
642Гирьяльский (Гирьял), отр. казач. Ор. в.при оз. Гирьяльском.17820188571606Мечеть 1, школа, почтовая станция, еженедельно базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
471. Гирьяльская (Гирьял), станица казачья, при озере Гирьяльском, дворов 220, жителей 1318, церковь православная, мечеть, почтовая станция, школа, баз. по субботам.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пос. Гирьяльский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71865Гирьялсело51°28'с.ш.56°24'в.д.M-40-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53610402111с Гирьялсело