село Гирьял, село Гирьял, Беляевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Гирьял

Беляевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
642Гирьяльский (Гирьял), отр. казач. Ор. в.при оз. Гирьяльском.17820188571606Мечеть 1, школа, почтовая станция, еженедельно базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Гирьяльский
471. Гирьяльская (Гирьял), станица казачья, при озере Гирьяльском, дворов 220, жителей 1318, церковь православная, мечеть, почтовая станция, школа, баз. по субботам.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Орский уезд, Гирьяльская станица
пос. Гирьяльский

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Беляевский район
71865Гирьялсело51°28'с.ш.56°24'в.д.M-40-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Беляевский муниципальный район, Сельское поселение Белогорский сельсовет
53610402111с Гирьялсело
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