село Красная Лука, село Красная Лука, Полтавська область (на 2018) — Familio

Красная Лука

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
646Красная Лука, с. вл., каз. и казач.при рч. Груне.79191820741Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
С. Рымаровка, Максимовка, Красная Лука и хутор Цымбалов4Марья Петр. Белецкая13032
С. Борки и Красная Лука с 2 хут.7Марья Васил. Кромидина19769

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Краснолукская волость
109. Красная Лука, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 266, жителей 1500, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь правос Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Красно-Лукская волость
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское козаков7
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское казенных крестьян7
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское крестьян собственников72929136662128
1.0Красная Лука селоРимаровское крестьян собственников 1-ое и 5-ое7
1.0Красная Лука селоРимаровское крестьян собственников 3-ье и 7-ое7
1.0Красная Лука селоХитцовское дворовых крестьян7

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Красно-Лукская волость
село Красная-Лука

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17858Красна Лукаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Краснолуцька
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