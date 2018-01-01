- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
646Красная Лука, с. вл., каз. и казач.при рч. Груне.79191820741Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Гадячский уезд
С. Рымаровка, Максимовка, Красная Лука и хутор Цымбалов4Марья Петр. Белецкая130—32
С. Борки и Красная Лука с 2 хут.7Марья Васил. Кромидина197—69
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
109. Красная Лука, село бывшее государственное и владельческое, при речке Груни, дворов 266, жителей 1500, волостное правление (уездный город в 7 верстах), церковь правос Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское козаков—7
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское казенных крестьян—7
1.0Красная Лука селоКрасно-Лукское крестьян собственников—72929—136662128
1.0Красная Лука селоРимаровское крестьян собственников 1-ое и 5-ое—7
1.0Красная Лука селоРимаровское крестьян собственников 3-ье и 7-ое—7
1.0Красная Лука селоХитцовское дворовых крестьян—7
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Красная-Лука
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17858Красна Лукаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Краснолуцька