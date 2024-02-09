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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина д. Головино Кулижской волости Любимского уезда Ефима Михайловича Лапина в кощунстве. 1898–1899 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 3 Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Головинское Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 244.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3476Головинское, д. каз.при р. Леже.607233103107Показать скан
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
51ГоловинскоеГриденскоебывшие государственные64172178
Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Головинское144150деревняРусские80160178338
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Головинское (1 торг. зав.,1 маслозавод) 1921деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 105 км. Летнее: —.7580
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249332Головинскоедеревня58°38'с.ш.40°59'в.д.O-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624476186д Головинскоедеревня