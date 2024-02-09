деревня Головинское, деревня Головинское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Головинское

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьянина д. Головино Кулижской волости Любимского уезда Ефима Михайловича Лапина в кощунстве. 1898–1899 гг. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 3 Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Головинское Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 244.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3476Головинское, д. каз.при р. Леже.607233103107
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Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
51ГоловинскоеГриденскоебывшие государственные64172178

Список населенных мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Головинское144150деревняРусские80160178338

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Леждомский сельсовет
Головинское (1 торг. зав.,1 маслозавод) 1921деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 60 км. Летнее: —.Зимнее: 105 км. Летнее: —.7580

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249332Головинскоедеревня58°38'с.ш.40°59'в.д.O-37-058

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Сидоровское сельское поселение
19624476186д Головинскоедеревня
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